Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayağı kırılan kadın, temizlik için evine gelen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
Karlıova Kaymakamlığı SYDV bünyesinde hayata geçirilen Vefa Projesi kapsamında, kendisine bakamayacak, evinin temizliğini yapamayacak durumdaki hasta ve yaşlı vatandaşlara evde temizlik hizmeti veriliyor.
Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan D.A'nın (65) evine temizlik yapmak için giden Vefa ekibi, kadının evde yere düştüğünü öğrendi.
Ekip, D.A'yı Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Burada yapılan muayenede ayağında kırık olduğu tespit edilen kadın, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Ayağı Kırılan Kadına Vefa Projesi'yle Yardım - Son Dakika
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