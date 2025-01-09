Ayan Beyan Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Ayan Beyan Sergisi Açıldı

Ayan Beyan Sergisi Açıldı

Çankaya'da 5 sanatçının eserlerinin yer aldığı 'Ayan Beyan' sergisi sanatseverlerle buluştu.

09.01.2025 21:46
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Can Pekdemir, Emrah Ablak, Gülin Hayat Topdemir, Çağdaş Erçelik ve Eşref Yıldırım'ın eserlerinin yer aldığı "Ayan Beyan" sergisinin açılışı yapıldı.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "5 Sanatçı 5 Sergi" projesi kapsamında düzenlenen "Ayan Beyan" sergisi sanatseverlerle buluştu.

İlki "Buluşmalar" adı altında 2022'de düzenlenen sergide Can Pekdemir, Emrah Ablak, Gülin Hayat Topdemir, Çağdaş Erçelik ve Eşref Yıldırım'ın eserleri yer alıyor.

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Çetin, serginin bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini belirterek, " Ankara'da sanat hayatının bildiğiniz gibi çok farklı yeri, anlamı vardır. Bu kapsamda da siz sanatseverlerin bugün gösterdiğiniz ilgide ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, dördüncüsünü düzenlediğimiz bu işin gelenekselleştiğini de göstermesi açısından bizleri çok mutlu etti." dedi.

Sergi küratörlerinden Eylem Altıok ise projenin temel amacının farklı disiplinlerde işler üreten 5 sanatçıyı ortak bir mekanda bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Karikatürist Emrah Ablak da 5 farklı disiplinden 5 sanatçı ile bir araya geldiklerini aktararak, "Normalde bu tarz sanat etkinliklerinde karikatüristler seçilmez, bu sefer karikatürün bir disiplin olarak seçilmesi çok güzel. Meslek hayatımda 34. yılım, 34 yılın üzerine bu şekilde biraz onurlandırılmış hissediyorum." diye konuştu.

Sergi, 9 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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