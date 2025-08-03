Sinop'un Ayancık ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çayiçi Mahallesi Mezarlık Caddesinde kullanılmayan ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Ayancık Belediyesi ve Orman İşletme itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında eski ahşap ev tamamen yandı.
Son Dakika › Güncel › Ayancık'ta Ahşap Evde Yangın - Son Dakika
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