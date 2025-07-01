Olay, Ayancık ilçesine bağlı Aygördü köyünde meydana geldi. Yaz tatili için İstanbul'dan köydeki evine gelen kişi, bahçe geçidindeki kırığı fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde; gece saatlerinde bahçeye bir giren bir ayının etrafı kokladığı, yiyecek bulamayınca uzaklaştığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › Ayancık'ta Bahçeye Giren Ayı Kamerada - Son Dakika
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