Ayancık\'ta Kereste Fabrikasında Yangın

SİNOP'un Ayancık ilçesinde kereste fabrikasının yemekhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıktığı yemekhane, kullanılamaz hale geldi.

Ayancık ilçesine bağlı Pazarcık köyündeki kereste fabrikasının yemekhanesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanı fark eden fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yemekhane binası kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.