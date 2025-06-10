Aybüke öğretmen şehadetinin 8. yıldönümünde dualarla anıldı

Baba Sadık Yalçıın: "Allah, devlete ve millete zeval vermesin sözünün hiçbir zaman yere düşmemesi için dua ediyoruz"

ÇORUM - PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehadetinin 8'inci yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı. Programda konuşan baba Sadık Yalçın, "Allah, devlete ve millete zeval vermesin sözünün hiçbir zaman yere düşmemesi için dua ediyoruz" dedi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin açtığı ateşle aracında şehit edilen müzik öğretmeni ŞenayAybükeYalçın,vefatının 8'inci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. ŞenayAybükeYalçın'ın memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde şehadetinin seneyi devriyesinde düzenlenen anma programına Aybüke Şenay Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ın yanı sıra, Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Osmancık Kaymakam Vekili Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden katılımcılar, daha sonra ŞenayAybükeYalçın'ın kabrine karanfiller bıraktı. Törene katılanlar duygusal anlar yaşadı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, "Öğretmen olduğu sevinciyle ilk atanma yerinde şehadet makamına erişen kıymetli öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın, vatan sevgisiyle, meslek aşkıyla, karar ve inancıyla, o heyecanıyla bütün Türk milletinin gönlünde çok özel bir yer edindi. Umut ediyorum ki onun gerçekleştirmek istediği hayallerini, ideallerini onun gibi kıymetli öğretmen arkadaşlarımızın yetiştirdiği genç nesil gerçekleştirecek. Başta öğretmenimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

"Allah, devlete ve millete zeval vermesin sözünün hiçbir zaman yere düşmemesi için dua ediyoruz"

Duygularını ifade eden baba Sadık Yalçın ise, "Bugün Aybüke öğretmenin şehadetinin 8'inci seneyi devriyesinde kabristandayız. Kaymakımlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonundaki programda, diğer kurumların da destek vermesiyle her sene burada yapılan bu anma töreni çok anlamlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Büyük Tür milletine, müslüman Türk milletine ve bütün şehitlerimize başsağlığı diliyorum. Tekrar üzüntülerimizi belirtiyoruz. Allah devlete ve millete zeval