Aydal\'dan Öcalan Açıklaması

Güncel

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal, Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aydal, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin tüm alanlarını ele alan araştırma ve geliştirme (AR-GE) kitaplarını tanıttı.

Sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydal, hiçbir şekil ve biçimde Abdullah Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edilmesini arzu etmediklerini belirtti.

Üniter devletten yana olduklarını dile getiren Aydal, "Geçmiş politikalarda bu ülkede yaşayan vatandaşların kırgınlıkları, yanlış anlamaları olmuş olabilir. Bunları düzeltmek bize düşer." dedi.

Aydal, belediyelere kayyum atanacaksa yeni başkanın belediye meclisinden seçilmesi gerektiğini savundu.

Toplantıya, İl Başkanı Hakan Çalışkan ve partililer katıldı.

Öğrenciler Özcan'ı ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yarıyıl tatiline çıkan öğrencileri makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin karne heyecanını paylaşan Özcan, "Eğitimin her aşamasında öğrencilerin yanındayız. Öğrencilerimiz tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmeleri önerisinde bulunduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın başarılarını görmek bizleri gururlandırıyor. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diler, yeni dönemde sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

Esnaftan belediyeye ziyaret

Keşan Lokantacı, Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak ve odanın üyeleri Keşan Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Keşan'ın gelişimi adına birlikte atılacak adımlar görüşüldü.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık, ziyaretten memnuniyet duyduklarını, her zaman esnafın yanında olduklarını kaydetti.