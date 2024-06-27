Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuyucak\'ta Yaz Konseri Düzenledi

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen Yaz Konserleri etkinliklerinin bu defaki adresi Kuyucak oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yaz Konserleri ile vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Konservatuvar eğitmenlerinden Efe Dumancı'nın sahne aldığı Kuyucak konserinde de vatandaşlar hem müziğin hem de eğlencenin keyfini yaşadı.

Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.