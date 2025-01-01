Aydın'da 2. Ulusal Emekçi Kadınlar Karikatür Yarışması Duyuruldu - Son Dakika
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Aydın'da 2. Ulusal Emekçi Kadınlar Karikatür Yarışması Duyuruldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, emekçi kadınların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 2. Ulusal Emekçi Kadınlar Karikatür Yarışması düzenliyor. Yarışma, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak ve kadınların bilinçlenmesine katkıda bulunmak için gerçekleştirilecek.

01.01.2025 13:21  Güncelleme: 14:34
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, emekçi kadınların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla "2'nci Ulusal Emekçi Kadınlar Karikatür Yarışması" düzenliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik alanda bilinçlenmesine katkı sağlamak ve bu konudaki duyarlılığı artırmak için böyle bir yarışma düzenliyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, '2'nci Ulusal Emekçi Kadınlar Karikatür Yarışması' düzenliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadınların sesini duyurmak ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla bu yarışmayı ikinci kez düzenlediklerini belirterek, "8 Mart, kadınların emeğini, alın terini ve hak arama mücadelesini simgeleyen bir gündür. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik alanda bilinçlenmesine katkı sağlamak ve bu konudaki duyarlılığı artırmak için böyle bir yarışma düzenliyoruz" dedi.

Sanat ile toplumsal sorunlara dikkat çekilecek

Sanatın, toplumsal sorunlara dikkat çekmekte önemli bir araç olduğunu vurgulayan Başkan Çerçioğlu, tüm karikatüristleri yarışmaya katılmaya davet ederek, "Emekçi kadınların sesine ses olmak isteyen ve bu konuda söyleyecek sözü olan herkesi, düzenlediğimiz 'Emekçi Kadınlar' konulu karikatür yarışmamıza bekliyoruz" diye konuştu.

Ödüller, 8 Mart'ta sahiplerini bulacak

Yarışmaya, 18 yaşından büyük herkes katılabilecek. Jüri değerlendirmesi 3 Mart 2025 Pazartesi günü yapılacak. Yarışma sonuçları ise 5 Mart 2025 Çarşamba günü duyurulacak ve 8 Mart 2025 Cumartesi günü düzenlenecek sergi ve ödül töreniyle kazananlar ödüllerine kavuşacak.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın'da 2. Ulusal Emekçi Kadınlar Karikatür Yarışması Duyuruldu - Son Dakika

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