Aydın'da Bayram Öncesi Peyzaj Çalışmaları Devam Ediyor

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bayram öncesinde gerçekleştirilen trimör, budama, boyama, temizlik ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kentin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Ekipler, 17 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği trimör, budama, boyama, temizlik ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin dikimlerini de gerçekleştiriyor.

"Hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz"

Kent genelinde gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımız ve hemşehrilerimiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimizin mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğü çalışmalar ile kentimizin güzelliğine güzellik katıyoruz. Çalışmalarımızı kentimize kazandırmaya, tüm ilçelerimizde hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.