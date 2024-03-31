Aydın\'da CHP Adayı Özlem Çerçioğlu önde

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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 21.40 itibarıyla Aydın'da oyların yüzde 42,45'i sayıldı. Aydın'da yüzde 53,27 ile CHP Adayı Özlem Çerçioğlu, birinci sırada bulunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP yüzde 53,27, AK Parti yüzde 37,4, İYİ Parti yüzde 4,7, DEM Parti yüzde 3,48, YRP yüzde 0,86.

Aydın'da oy sayma işlemleri devam ediyor.