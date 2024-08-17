Aydın'da çıkan orman yangınında evleri ve ahırları yanan çift yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın'da çıkan orman yangınında evleri ve ahırları yanan çift yaşadıklarını anlattı

Aydın\'da çıkan orman yangınında evleri ve ahırları yanan çift yaşadıklarını anlattı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınında 2 evi ve ahırları yanan, bazı hayvanları da telef olan çift, yaşadıklarını anlattı. Yangında neredeyse her şeylerini kaybeden çift, büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

17.08.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınında 2 evi ve ahırları yanan, bazı hayvanları da telef olan çift, yaşadıklarını anlattı.

Alhisar Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Hışımlar Mahallesi'ne de ulaştı. Burada yaşayan Arslan ailesi de alevlerin arasında kaldı.

Turgay Arslan, çocuklarını hızla yangın bölgesinin dışına çıkardıktan sonra riskli olmasına rağmen kepçeyle girdiği alevlerin arasından annesini ve eşini de kurtarmayı başardı.

Yangında 2 evi ve ahırları yanan ailenin bazı hayvanları da telef oldu.

Turgay Arslan, AA muhabirine, yangında neredeyse her şeylerinin yandığını, sadece 4-5 hayvanı kurtarabildiklerini söyledi.

Çok üzgün olduğunu belirten Arslan, "Yangın anında kendimiz ateşin içinde kaldık, her tarafımız çevrildi. 3-4 saat sonra çıktık kepçeyle kurtardık birçok şeyi. Canımızı zor kurtardık. Çocuklarımı kurtardım geri döneyim dedim salmadılar. Kepçeyle yangına girerek annemi ve eşimi kurtardım." dedi.

Hiçbir şeylerinin kalmadığını belirten eşi Ebru Arslan da "Evimizin her şeyi yeniydi. Diyecek hiçbir şeyimiz yok, sözün bittiği yer. Böyleyim işte çaresiz, evim yandı, kül oldu, her şeyim yandı, hayvanlarım yandı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da çıkan orman yangınında evleri ve ahırları yanan çift yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:21 Sağlık Bakanlığı dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsü için rehber yayımladı Sağlık Bakanlığı dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsü için rehber yayımladı
16:56 Aydın’daki orman yangını ikinci gününde Muğla’ya sıçradı Aydın'daki orman yangını ikinci gününde Muğla'ya sıçradı
16:36 Erdoğan’dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık
15:48 Manisa’dan kahreden görüntü Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı Manisa'dan kahreden görüntü! Yeşilliklerden geriye küle dönmüş bir orman kaldı
14:37 Meclis’teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı Meclis'teki yumruklu kavga dünya basınında: Kadın vekilin kanı kürsüye sıçradı
00:17 Aydın’da zamanla yarış Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu Aydın'da zamanla yarış! Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
23:46 Şanlıurfa’da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
23:28 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz’den AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çağrı: Gelin tövbe edin Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çağrı: Gelin tövbe edin
23:16 Maçın bile önüne geçti Galatasaray cephesinden Mauro Icardi’nin iptal edilen golüne tepkiler çığ gibi Maçın bile önüne geçti! Galatasaray cephesinden Mauro Icardi'nin iptal edilen golüne tepkiler çığ gibi
23:10 TBMM’deki Can Atalay kararına muhalefetten sert tepki TBMM'deki Can Atalay kararına muhalefetten sert tepki
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:42 Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye’den çekiliyor Dev kripto borsası Bitget TR, Türkiye'den çekiliyor
22:19 Yozgat’ta bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı Yozgat'ta bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı
21:49 SPK’ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu SPK'ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 18:39:49. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da çıkan orman yangınında evleri ve ahırları yanan çift yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement