Aydın'da çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Aydın'da çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Germencik ilçesinde başlayan yangın, Aydın-Söke kara yoluna sıçradı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

08.08.2024 09:12
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Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisindeki dün zeytinlik alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi.

Arazinin dağlık ve sarp olması nedeniyle güçlük yaşayan kara ekipleri, bazı noktalarda iş makineleriyle yol açtı.

Yangının söndürülmesi için bölgede çalışmalar sürüyor.

Germencik ilçesinde dün çıkan yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayılmıştı. Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edilmiş, dumandan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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