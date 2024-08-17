Aydın'da çıkan yangın söndürülemiyor - Son Dakika
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Aydın'da çıkan yangın söndürülemiyor

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın 25 saat geçmesine rağmen söndürülemedi. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, yangının büyümesinde gece görüşlü helikopterin olmamasının etkili olduğunu belirtti.

17.08.2024 19:25
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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(AYDIN) – Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarında 25'inci saat geride kaldı. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, "Eğer gece görüşlü bir helikopterimiz olsaydı, akşam söndürme çalışmaları devam etseydi bu yangın böyle devam etmezdi. 3 helikopterle söndürmeye uğraşıyoruz. Böyle giderse bu yangının maalesef en az 2 gün devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün akşamüstü saatlerinde Alhisar Mahallesi'ndeki çıkan yangın 25 saat geçmesine rağmen söndürülemedi. Rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ederken Güre, Hışımlar ve Malküpü mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Rüzgarın da etkisiyle engebeli arazide farklı noktalarda yangın yeniden çıkarken bölge halkı da yangını söndürmek için mücadele ediyor.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, mevcut duruma ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Saatçı, bölgeye sadece 3 helikopterle müdahale edildiğini söyledi.

"Akşam söndürme çalışmaları devam etseydi bu yangın böyle devam etmezdi"

Söndürme çalışmalarında gece görüşlü helikopterin olmamasının yangının büyümesine olumsuz etkisi olduğunu belirten Saatçı, şunları söyledi:

"Dün 15.30 sıralarında Alhisar köyümüzde küçük çapta başlayan yangın maalesef bugüne geldiğimizde zapt edilemeyen, kontrol altına alınmayan bir yangınla karşı karşıyayız. Bunun ana sebeplerine baktığımızda… Eğer gece görüşlü bir helikopterimiz olsaydı, akşam söndürme çalışmaları devam etseydi bu yangın böyle devam etmezdi. Helikopterlerin olmaması bu yangının büyümesine sebep verdi. Alhisar'dan başlayan yangımız Örmepınar ve Örentat köyümüze müdahil olmuştur. Birkaç tane de evimiz zayi olmuştur. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Ama can kaybımız olmadı derken orman içerisinde yaşayan canlarımızdan bahsetmiyoruz. O canlar gitti. Orada yaşayan ağaçlar da bir candır. Onları kaybettik ne yazık ki."

"Kontrol altına alınamayan yangını 3 helikopterle söndürmeye uğraşıyoruz"

İktidarı eleştiren Saatçı, şöyle devam etti:

"Bizim bunu söndürebilmemiz için… Biz ihtişamdan vazgeçip altlarımızdaki özel uçaklarımızı tek bırakarak, onları yangın söndürmede uçak ve helikopterle besleyerek bunları söndürmeye yönlendirebiliriz. Daha önce Türk Hava Kurumu'nun daha önce maalesef 3 helikopterinin iptal edildiğini biliyoruz.  Ama bugün burada kontrol altına alınamayan yangını 3 helikopterle söndürmeye uğraşıyoruz. Yüksek ve rüzgarlı bir yerdeyiz. Böyle giderse bu yangının maalesef en az 2 gün devam edeceğini düşünüyorum. Halkımıza geçmiş olun diyorum."

Aydın\'da çıkan yangın söndürülemiyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın'da çıkan yangın söndürülemiyor - Son Dakika

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