Aydın'da Çocuklar için Karne Şenliği Düzenlenecek

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılını geride bırakan çocuklar için 20-22 Haziran 2025 tarihlerinde Tekstil Park'ta "Karne Şenliği" düzenleyecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 20-22 Haziran günlerinde Tekstil Park'ta çocuklar için Karne Şenliği düzenliyor. Etkinlikler, 19 Haziran Perşembe akşamı saat 20.30'da Melis Fis konseriyle başlayacak. Konserin ardından etkinlikler üç gün boyunca 17.00-21.30 saatleri arasında Tekstil Park içerisinde bulunan Fuar Aydın alanında devam edecek.

Karne Şenliği boyunca çocuklar; şişme oyun parkurları, survivor ve mini survivor oyun alanları, oyun çadırları, mini disko ve sahne etkinlikleriyle eğlenecek. Yüz boyama atölyesi, sosis balon atölyesi, tahta bacak ve maskot gösterileri ile akrobat, jaglör ve sihirbaz gösterileri de şenlikte çocuklar ile buluşacak.

Etkinlik alanında çocuklara özel pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların mutlu ve sağlıklı bir yaz geçirmesini dileyerek, "Karne Şenliği ile çocuklarımıza hem eğlenceli hem de unutamayacakları bir tatil hediyesi vereceğiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini bu büyük şenliğe bekliyoruz" dedi.