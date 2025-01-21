Aydın'da Çorba İkramı Devam Ediyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde vatandaşlara çorba ikram etmeye bu yıl da devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir'in çorba ikramı bugün de sekiz ilçe ve 14 farklı noktada gerçekleştirildi. Bozdoğan, Didim, Efeler, İncirliova, Karacasu, Kuşadası, Nazilli ve Söke'de yapılan ikram binlerce esnaf ve vatandaşa ulaştı.

İkramların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımıza destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çorba ikramlarımızı sabah erken saatlerde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kuşadası'nda yaşayan pazar esnafı, uygulamadan çok memnun olduklarını aktararak, "Bu uygulamadan hem pazarcı esnafı hem de buradan geçen vatandaş faydalanıyor. Uygulamadan çok memnunuz. Vatandaş dağıtılan çorbayı alarak sabah kahvaltısını yapmış oluyor" dedi.