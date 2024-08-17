Aydın\'da devam eden orman yangını havadan görüntülendi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.
Alhisar Mahallesi'nin üst kesimlerinde dün çıkan orman yangını geniş alana yayıldı.
Yangına kara ekiplerinin yanı sıra havadan da 8 uçak ve 14 helikopterle müdahale ediliyor.
Güre, Hışımlar ve Malküpü ve Örmepınar mahallelerinde yanan alanlar dronla görüntülendi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
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