Aydın'da Dolu Yağışı Sürprizi

Aydın'da dolu sürprizi

Köşk ilçesinde dolu yağışı etkili oldu

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde dolu sürprizi yaşandı. Köşk İlçesi'nin dağ köylerinde gerçekleşene dolu yağışı nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü.

İlçeye bağlı Ilıdağ Köyü ve sağnak yağışla birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yağışın kısa sürdüğünü ve şimdilik herhangi bir tarımsal zarar yol açmadığı öğrenildi.