Aydın'da dolu sürprizi
Köşk ilçesinde dolu yağışı etkili oldu
AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde dolu sürprizi yaşandı. Köşk İlçesi'nin dağ köylerinde gerçekleşene dolu yağışı nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü.
İlçeye bağlı Ilıdağ Köyü ve sağnak yağışla birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yağışın kısa sürdüğünü ve şimdilik herhangi bir tarımsal zarar yol açmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Dolu Yağışı Sürprizi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?