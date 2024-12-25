Aydın\'da Güz Dönemi İngilizce Kursları Devam Ediyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güz döneminde düzenlediği kurslar kapsamında İngilizce eğitimleri devam ediyor. Kursa katılan vatandaşlar, A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar eğitim alıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan güz dönemi kursları devam ediyor. Eğitimlerde her yaştan vatandaşa İngilizce dersleri de veriliyor. Çocuk ve yetişkinlere yönelik İngilizce eğitimlerinde, başlangıç A1 düzeyinden ileri C2 seviyesine kadar dersler yapılıyor.

Temel İngilizce eğitiminin yanı sıra okuma, dinleme, konuşma ve yazma alanlarında da öğrenciler kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

Yabancı dil öğrenmek isteyenler için eğitimler güz dönemi boyunca devam edecek.