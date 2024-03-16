Aydın\'da Haklarını Alamayan Çalışanın Kendini Yakma Girişimi Polis Tarafından Önleniyor

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Aydın'da haklarını alamadığı gerekçesiyle kendisini yakmak isteyen Büyükşehir Belediyesi çalışanını polis ikna etti.

Alınan bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi ulaştırma biriminde çalışan Fatih E. (42), Atatürk Kent Meydanı'nda belediyeye bağlı tesisin çatısına çıkarak, "fazla çalışmalarından doğan alacaklarının verilmediği" iddiasıyla kendisini yakma girişiminde bulundu.

Fatih E, kendisini ikna etmeye çalışan polislere "Paramı almak için bunu yapıyorum. Ben hakkımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Polislerin ikna çalışmaları sonucu elindeki yakıt şişesi ve çakmağı bırakarak teslim olan Fatih E, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.