Aydın'da Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşu Şehitlik Ziyaretiyle Anıldı

AYDIN'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yıldönümü kapsamında Efeler ilçesindeki Kemer Mezarlığı'nda bulunan şehitlik ziyaret edildi. Programa, Aydın İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Ahmet Uzun, jandarma personelleri ve şehit aileleri katıldı. Programda, şehit askerler için dua edildi.

Şehitlerin anıldığı programda, 9 yıl önce Diyarbakır'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın eşi Cansu Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşini unutamadığını, acısının her geçen gün tazelendiğini söyledi. Sağlam, "Allah geride kalan polislerimize, askerlerimizin yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değmesin. Tek duam budur. Biz zaten, yarım kaldık. Allah başkasına göstermesin" dedi.

9 yıl önce Mardin'de karakola düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Er Orkun Alp Arslan'ın annesi Feray Özen de "İlk evladımdı. Acısı yüreğimize oturdu kaldı. Her dakika oğlumu özlüyorum. Neye gitsem aklımda yani" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mert CONA/ AYDIN,