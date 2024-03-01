Aydın'ın Germencik ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi ile evden motorlu testere çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Alangüllü Mahallesi'nde Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait elektrik hattından yaklaşık 500 metrelik elektrik kablosunun çalındığının ihbarı üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla E.G. (22) ve H.A'yı (25) gözaltına aldı.
Öte yandan Park Mahallesi Bankacılar Sokak'taki bir evden motorlu testere çaldığı iddia edilen F.A. (44) İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Kablo Hırsızlığı ve Motorlu Testere Çalma Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı babaanne ve torunu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
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