Aydın'da Kaçak Alkol Operasyonu

Aydın'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 415 litre etil alkol geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir kamyoneti, Efeler ilçesi Havaalanı Bulvarı'nda durdurdu.
Araçtaki aramada 415 litre etil alkol bulundu.
Polis, araçtaki M.Ç. ve S.C'yi gözaltına aldı.
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