Aydın\'da Kestaneler İçin Biyolojik Mücadele

Kestane ağaçları ile meyvelerine zarar veren, halk arasında "katil arı" olarak bilinen gal arısı zararlısına karşı Aydın'da biyolojik mücadeleye başlandı.

Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde düzenlenen programda, gal arısına karşı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Karabörtlen Böcek Üretim Laboratuvarı'nda üretilen "Torymus sinensis" isimli 2 bin 700 böceğin doğaya salınımı gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi'ndeki kestane ağaçlarına 920, Nazilli ilçesinde bulunan Yaylapınar Mahallesi'ndeki kestane ağaçlarına ise 500 böcek salındı.

Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve kurum temsilcileri ile üreticiler katıldı.