Aydın\'da Kış Günlerinde Çorba İkramı Devam Ediyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, sabah erken saatlerde vatandaşlara çorba ikramına devam ediyor. Bu kapsamda 6 ilçede 11 noktada vatandaşlara çorba dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış günlerinde çorba ikramını sürdürüyor. Çorba ikramı bugün 6 ilçe ve 11 farklı bölgede gerçekleştirildi. Efeler, Karacasu, Koçarlı, Kuyucak, Söke ve Sultanhisar ilçelerinde kurulan pazar alanlarında çorba, binlerce vatandaşa dağıtıldı. Uygulamadan memnun kaldıklarını dile getiren pazarcı esnafı, çorba ikramının ekonomik olarak bütçelerine katkı sağladığını belirtti.