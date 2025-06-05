Aydın'da Kurban Bayramı Temizliği

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun olduğu Aydın Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ve ilçe terminallerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu otogarlarda gece saatlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda terminaller, temiz ve sağlıklı hale getirildi.

"Temiz bir şehir, sağlıklı bir toplumun temelidir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Otogarlar, şehirler arası hareketliliğin kalbi konumundadır. Bu yüzden halkımızın en çok temas ettiği alanlarda temizlik ve düzeni bir öncelik olarak görüyoruz. Temiz bir şehir, sağlıklı bir toplumun temelidir. Büyükşehir Belediye'miz tarafından vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.