Aydın\'da Orman Yangını: 45 Kişi Evlerinden Tahliye Edildi

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45 KİŞİ EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devem ediyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat bölgede incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada, "Bölgede 3 helikopter, 2 uçak havadan müdahalede bulundu. Havanın kararması ile birlikte gece görüşlü bir helikopter sabaha kadar çalışmaya devam edecek. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 38 arazöz, 147 personel bölgede şu an mücadele etmekte. Sağlık müdürlüğümüzün 15 personeli, 3 ambulansı, bir UMKE ekibi, bir UMKE Tıbbi Müdahale Aracı bölgede görev yapmaktadır. Jandarmamızdan 74 personel ve 16 araç görev yapıyor. Büyükşehrimizin 9 aracı ve 35 personeli de bölgede görev yapmaktadır. Örmepınar Mahallemizde 45 kişiyi şu an itibarıyla yangının yaklaşması nedeniyle tahliye ettik. Geri kalan vatandaşlarımızı da tahliye çalışmaları devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren devletimizin bütün imkanları erken saatlerde yangına müdahale ile ilgili etkin bir mücadeleye devam edeceğiz. Yangın kontrol altına alınmış değil, rüzgarın etkisi ile yayılıyor. Ümit ediyoruz ki kısa bir zamanda yangını çevreleyip kontrol altına alırız" dedi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,