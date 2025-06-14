Aydın'da Orman Yangını Çıktı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı.

Germencik'in kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber : Burhan CEYHAN/ AYDIN,