Aydın'da Orman Yangını Çıktı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı.
Germencik'in kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Haber : Burhan CEYHAN/ AYDIN,
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