Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mutaflar Mahallesi Madran Dağı'nda ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak ve 6 arasöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?