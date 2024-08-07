Aydın\'da Orman Yangını Yerleşim Yerlerine Yaklaşıyor

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YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşköy Mahallesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak Söke'ye kadar yayılan yangın, Argavlı Mahallesine yaklaştı. Bölgenin bir kısmında bulunan yerleşim alanları tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması dolayısıyla Söke-Aydın Karayolu üzerindeki bazı iş yerleri de tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına, karadan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 45 arazöz, 15 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 265 personel ve havadan 9 uçak, 7 helikopterle müdahale edilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Havanın kararmasıyla birlikte müdahaleye 2 gece görüş helikopteri ile devam ediliyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN,