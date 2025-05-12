Aydın'da Temizlik Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki sebze halleri ile otogar ve üst geçitlerde temizlik çalışması yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çalışmalarımız ile güzel Aydın'ımız daha hijyenik ve sağlıklı bir kent haline geliyor. Tüm ilçelerimizde vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde bulunan meyve ve sebze halleri ile otogarlarda ve üst geçitlerde temizlik çalışması yaptı. Başta Aydın olmak üzere Ege Bölgesi'nde yaşayan üreticiler için büyük önem arz eden haller ile her gün binlerce vatandaş tarafından ziyaret edilen otogarlarda gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile alanlar daha hijyenik hale getirildi.

17 ilçenin tamamında vatandaşların sağlığı, hijyeni ve güvenliği için çalışmaların devam edeceğini belirten Çerçioğlu, "Ekiplerimiz kent genelinde mesai mefhumu gözetmeksizin hayata geçirdikleri çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarımız ile güzel Aydın'ımız daha hijyenik ve sağlıklı bir kent haline geliyor. Tüm ilçelerimizde vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.