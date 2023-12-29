Aydın\'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda 40 bin makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.A'ya ait ev ve iş yerine operasyon yaptı.

Adreslerdeki aramada 20 bini boş 40 bin makaron ve 1217 bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki ifadesi sürüyor.