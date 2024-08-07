Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 32 gözaltı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.
Yapılan aramalarda 114 gram sentetik uyuşturucu, 53 gram eroin, 62 sentetik hap, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
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