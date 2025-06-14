Aydın\'da Yangın: 4 Hayvan Telef Oldu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 4 hayvan telef oldu, 150 ton saman yandı.
Haydarlı Mahallesi'nde Serdar Aygün'e ait hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Koçarlı Belediyesi ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, çiftlikteki 4 hayvan telef oldu, 150 ton saman yandı.
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