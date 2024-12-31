Aydın'da Yapay Kar Yağışı ile Yeni Yıl Coşkusu

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(AYDIN)- Yeni yıla saatler kala Aydın Büyükşehir Belediyesi, yapay kar yağdırdı. Yapay kar ile vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Yeni yıla saatler kala Aydın Büyükşehir Belediyesi, yapay kar yağdırdı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara kar sürprizi yaptı. Etkinlikte, çocuklar ve aileler karın tadını çıkarma fırsatı buldu. Atatürk Kent Meydanı'na yapay kar ile vatandaş eğlenceli dakikalar yaşadı.

Havanın kararması ile birlikte yapay kar ile kent meydanı beyaza bürünürken, binlerce vatandaş yeni yıla, beyaz örtü üzerinde girdi. Kar köpüklerinin altında hatıra fotoğrafı çekilen vatandaşlar renkli görüntüler oluştururken, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe en çok çocuklar sevindi.

Kar yağışının ardından ise kent meydanında bulunan havuzda düzenlenen lazer ve ateş gösterileri, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.