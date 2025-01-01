Aydın'da Yeni Yıl Etkinlikleri: Koray Avcı Sahne Aldı

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yıl dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, Koray Avcı sahne aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bu şehri sizlerle paylaşmak benim için en büyük mutluluktur. Yeni yıl, hepimiz için sağlığın, mutluluğun ve başarıların yılı olsun" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yıl dolayısıyla düzenlediği konserde Koray Avcı sahne aldı. Konser öncesi Atatürk Kent Meydanı'nda birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Başkan Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, CHP İlçe Başkanları ve meclis üyeleri ile on binlerce vatandaş, Atatürk Kent Meydanı'ndaki kutlamalarda 2025 yılına marşlar eşliğinde girdi.

Gecenin sonunda, yeni yıl geri sayımıyla birlikte görkemli bir havai fişek gösterisi unutulmaz anlara sahne oldu. Yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak birlik ve beraberlik vurgusu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bu şehri sizlerle paylaşmak benim için en büyük mutluluktur. Yeni yıl, hepimiz için sağlığın, mutluluğun ve başarıların yılı olsun" diye konuştu.