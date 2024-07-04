Aydın'da yorgun mermi isabet eden bebeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi

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Aydın'ın Söke ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.

Yorgun mermi isabet etmesi sonucu 11 aylık Pera Palabıyık'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, olay sırasında mahalledeki düğüne davetli olan Ö.Ç. ve M.B'yi de gözaltına aldı.

Böylelikle bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

Olay

Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde 1 Temmuz Pazartesi günü evin balkonunda annesiyle oynayan Pera Palabıyık'a yorgun mermi isabet etmiş, başından ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra damat D.G, ağabeyi C.G, babası M.T.G. ve düğünde davetli S.B. gözaltına alınmıştı.