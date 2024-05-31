Aydın'ın Çine ilçesinde iki minibüs çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika
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Aydın'ın Çine ilçesinde iki minibüs çarpıştı: 17 yaralı

Aydın\'ın Çine ilçesinde iki minibüs çarpıştı: 17 yaralı

Çine'den Aydın'a giden bir yolcu minibüsü, aynı istikamete seyreden başka bir minibüsle çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

31.05.2024 16:19
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Aydın'ın Çine ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Çine'den Aydın'a giden Ahmet Öz idaresindeki 09 M 4712 plakalı yolcu minibüsü, Hallaçlar Mahallesi Karatepe mevkisinde aynı istikamete seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 AAJ 819 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi, Çine ve Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'ın Çine ilçesinde iki minibüs çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika

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