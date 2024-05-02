Aydın Valisi Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak\'ı ziyaret etti

Güncel

(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ağırladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, geçen günlerde kendisini ziyaret eden Başkan Kıvrak'a iade-i ziyarette bulundu. Kıvrak, Aydın Valisi Canbolat ile ilçenin gelişimi için yapılabilecek projeleri ve çalışmaları değerlendirdi.

Görüşme sonunda Kıvrak, Vali Canbolat'a ziyaretleri için teşekkür ederken, Vali Canbolat da misafirperverlikleri için Kıvrak'a teşekkür edip, görevinde başarılar diledi.