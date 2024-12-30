Aydınlar Belde Belediyesi'nin Bütçesinin Yarısı Karla Mücadeleye Ayrılıyor - Son Dakika
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Aydınlar Belde Belediyesi'nin Bütçesinin Yarısı Karla Mücadeleye Ayrılıyor

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Aydınlar Belde Belediyesi, bütçesinin yüzde 50'sini karla mücadele çalışmalarına ayırıyor. 7 mahallede kış boyunca devam eden karla mücadele, Süphan Dağı eteklerinde yoğun olarak gerçekleştiriliyor.

30.12.2024 09:25  Güncelleme: 09:30
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3 bin nüfuslu belediyenin bütçesinin yüzde 50'si karla mücadeleye gidiyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı 7 mahalleli 3 bin nüfuslu Aydınlar Belde Belediyesi bütçesinin yüzde 50'si karla mücadeleye gidiyor.

Adilcevaz ilçesine bağlı bin 820 rakımlı 7 mahalleli 3 bin nüfuslu Aydınlar Belde Belediyesi, kış boyu yüksek rakımlı mahallelerinde karla mücadele yapıyor. Karla mücadelesinin büyük bir kısmını 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı eteğinde bulunan ve 2 bin 317 rakımlı ile Türkiye'nin en yüksek yerleşimi i yerlerinden biri olan Kışkılı Mahallesi'nde yapıyor. Süphan Dağı'na tırmanan dağcıların yol güzergahı olduğundan sürekli açık tutuluyor.

Mayıs ayına kadar kar yağışı mahallelilerin sıkıntı yaşamaması için belediye karla mücadele ekibi 7/24 görev başında. Yaklaşık 5 ay boyunca devam eden çalışmalarda belediyenin bütçesinin yüzde 50'si karla mücadeleye gidiyor.

"5 ay boyunca karla mücadele çalışması yapıyoruz"

Konuyla ilgili bilgi veren Aydınlar Belde Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen, "Beldemiz bir tarafı 4058 rakımlı Süphan Dağı'nın eteğinde yer alıyor, diğer tarafı Van Gölü ve Gülistan Ovası'na. Süphan Dağı'na giden tüm dağcıların uğrak noktası şirin beldemizden geçiyor. Bu nedenle Sühan Dağı'nın yolu sürekli açık kalmak zorunda. Karla mücadelede inanıyorumki hiç bir belediye bizim kadar harcama yapmıyor. Karla mücadeledemiz en az 5 ay sürüyor. Bu nedenle bu 5 aylık sürede bütçemizin yüzde 50'si karla mücadeleye gidiyor. Kar yağışı olduğu günlerde ekibimiz 7/24 görev başında. Çünkü vatandaşımızın memnuniyeti bizim için çok önemli" dedi.

Kaynak: İHA

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