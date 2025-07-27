Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
F.T. (36) idaresindeki 34 EGL 302 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Susuz köyü yakınlarında aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki S.T. (35), A.R.T. (8) ile A.E.T. (4) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?