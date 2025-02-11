Aydos Ormanı Beyaza Büründü

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Kar yağışıyla beyaza bürünen Aydos Ormanı böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan Aydos Ormanı ve çevresinde oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla etkisini gösteriyor. Kar yağışı İstanbul'un Anadolu Yakası ilçelerinden Kartal, Maltepe, Pendik ve çevre ilçelerde aralıklarla etkili oluyor. Sabah saatlerinde çocuklarını okula götürmek için yola çıkan vatandaşlar yağan karın altında yürüdü. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Aydos Ormanı ve çevresi beyaza büründü. Ağaçların üstü, binalar ve seraların üstü karla kaplandı. Beyaza bürünen Aydos Ormanı ve çevresi dron ile havadan görüntülendi.