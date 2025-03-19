Aydos Ormanı'nda Kar Manzaraları

Karla kaplanan Aydos Ormanı zirvesi böyle görüntülendi

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde ara ara kar yağışı etkili oluyor. Aydos Ormanı'nın zirvesinde yerlerin ve ağaçların üstünün kar tuttuğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle beraber kar yağışı etkili olmaya başladı. Şehrin bazı bölgelerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Aydos Ormanı'nın zirvesinde yerlerin ve ağaçların üstünün yer yer karla kaplandığı görüldü. Karla kaplanan Aydos Ormanı'nın zirvesi dron ile görüntülendi.