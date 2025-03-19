Aydos Ormanı'nda Kar Manzaraları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydos Ormanı'nda Kar Manzaraları

Geniş Video İzle

İstanbul'da kar yağışı Aydos Ormanı'nın zirvesini beyaza bürüdü, dron görüntüleriyle paylaşıldı.

19.03.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karla kaplanan Aydos Ormanı zirvesi böyle görüntülendi

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde ara ara kar yağışı etkili oluyor. Aydos Ormanı'nın zirvesinde yerlerin ve ağaçların üstünün kar tuttuğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle beraber kar yağışı etkili olmaya başladı. Şehrin bazı bölgelerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Aydos Ormanı'nın zirvesinde yerlerin ve ağaçların üstünün yer yer karla kaplandığı görüldü. Karla kaplanan Aydos Ormanı'nın zirvesi dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Aydos Ormanı, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydos Ormanı'nda Kar Manzaraları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:24:48. #7.11#
SON DAKİKA: Aydos Ormanı'nda Kar Manzaraları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.