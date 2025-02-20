Aydos'ta Kar Eğlencesi

Aydos'ta çocukların kar eğlencesi
İSTANBUL - İstanbul'da yoğun kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Aysos tepesinde çocuklar karda kayarak doyasıya eğlendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, tüm şehri etkisi altına aldı. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini yoğun şekilde göstererek yerlerin beyaza bürünmesini sağladı. Karın tadını ise her zamanki gibi çıkaran yine çocuklar oldu. Aydos tepesinde kar yağışının ardından çocuklar, karda kayarak anın tadını çıkardı, doyasıya eğlendi.
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