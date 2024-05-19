Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında 7 Şüpheli Tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında 7 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı. Şüpheliler, 'suç işlemek için anlaşma', 'adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.05.2024 19:57
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşma", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 7 zanlı, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı.

Soruşturmada gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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