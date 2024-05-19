Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında Gözaltına Alınan 7 Şüpheli Ankara Adliyesi'ne Getirildi - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında Gözaltına Alınan 7 Şüpheli Ankara Adliyesi'ne Getirildi

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında Gözaltına Alınan 7 Şüpheli Ankara Adliyesi\'ne Getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Firari sanık Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 4 şüpheli ise Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından ifade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

19.05.2024 13:35
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınan 7 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik açılan davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce ifade alma işlemleri tamamlanan kalan 4 şüpheli de Ankara Adliyesine getirildi.

Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadeleri alınıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında Gözaltına Alınan 7 Şüpheli Ankara Adliyesi'ne Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında Gözaltına Alınan 7 Şüpheli Ankara Adliyesi'ne Getirildi - Son Dakika
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