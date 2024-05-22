Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında Şüphelilerle İletişim İddiası - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında Şüphelilerle İletişim İddiası

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında Şüphelilerle İletişim İddiası

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle birlikte hareket ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli N.Ö.K. ifadesinde, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D. ile Serdar Sertçelik'in kendi telefonundan iletişime geçtiklerini anlattı. Şüpheli N.Ö.K'nin savcılık ifadesinde, Serdar Sertçelik'in kendisini arayarak emniyette müdür veya birileriyle görüşme sağlamasını istediği belirtildi. Ş.D. ile yapılan görüşmelerin kendi telefonu üzerinden gerçekleştiği ve odada sadece Ş.D'nin bulunduğu ifade edildi. Şüpheli N.Ö.K, Serdar Sertçelik'in kendisini Ayhan Bora Kaplan'ın ekibi tarafından vurulduğunu iddia etti.

22.05.2024 15:45
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle birlikte hareket ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli N.Ö.K. ifadesinde, şüphelilerinden eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D. ile Serdar Sertçelik'in kendi telefonundan iletişime geçtiklerini anlattı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında, Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan ve dün mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli N.Ö.K'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Ayhan Bora Kaplan örgütünün mağduğu olduğunu öne süren N.Ö.K, WhatsApp üzerinden kendisini arayan Serdar Sertçelik'in, "Ayhan Bora Kaplan ve benim hakkımda ifade vermişsin. Benim de söyleyeceklerim var." diyerek emniyette müdür veya birileriyle görüşme sağlamasını istediğini belirtti.

Bu talebi soruşturmanın şüphelilerinden eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ş.D'ye ilettiğini anlatan N.Ö.K, şu ifadeleri kullandı:

"Ş.D, konuyla ilgileneceğini ve haber vereceğini söyledi. Gece saat 02.00 sıralarında Ş.D. WhatsApp'tan arayarak konferans görüşme sistemiyle Sertçelik'in de bulunduğu bir konuşma ayarlamamı istedi. Ş.D. ile görüşürken grup araması yöntemiyle sohbete Serdar Sertçelik de dahil odu. Bir iki dakika konuştuktan sonra Ş.D. bana konuşmadan ayrılabileceğimi söyledi. Ben de konuşmadan ayrıldım. Bir iki dakika içerisinde 'Ayhan Bora Kaplan dosyasında ifade verirsem haklarım neler olur.' dedi. Konuşmaya dair hatırladığım bunlar."

Ş.D. ve Sertçelik arasındaki görüşmelerin kendi telefonu üzerinden yapıldığını belirten N.Ö.K, ayrıca emniyette Ş.D'nin bulunduğu odada görüşmeler yapıldığını, odada Ş.D'den başka kimsenin olmadığını kaydetti.

N.Ö.K. "Ş.D, Serdar'a ulaşmamız gerektiğini söyledi. Ben de Serdar'a sosyal medyadan mesaj attım, sonrasında aradım dönmedi. Bir iki gün geçtikten sonra Serdar beni arayarak, 'Emniyet verdiği sözü tutamadı. Bana yanlış yaptı az daha öldürülüyordum' dedi. Ş.D. ile görüşmek istedi. Ben de görüştürdüm." ifadelerini kullandı.

"Beni, Ayhan Bora Kaplan'ın ekibi vurdu"

N.Ö.K, şu beyanda bulundu:

"Serdar Sertçelik, her konuşmada anlatacak olayların olduğunu belirterek kendi isteğiyle olayları anlattı. Bir partinin ülkeye gelmesini istemediğini belirtti. Anlattığım olayların doğru olduğunu defalarca söyledi. Ş.D, önemli olayları önünde bulunan kağıda not aldı. Sertçelik, olayları kendiliğinden anlatıyordu. Konuşmalardan bir tanesinde Sertçelik'in şu ifadesini net olarak hatırlıyorum, 'Mahkeme günü geleceğim, Ayhan Bora Kaplan'ın yüzüne bakarak bütün yapmış olduğu icraatları, suçları hepsini söyleyeceğim. O saatten sonra beni öldürsünler' şeklinde söylemde bulundu."

Şüpheli N.Ö.K, Sertçelik'in bir konuşmada da ayağından vurulma olayına değinerek, "Benim gizli tanıklığım öğrenildi. Beni Ayhan Bora Kaplan'ın ekibi vurdu. Bana uyarı gönderdiler." şeklinde söylemde bulunduğunu anlattı.

Sertçelik'in bu konuşmaları herhangi bir baskı yapılmadan gerçekleştirdiğini öne süren N.Ö.K, "Ş.D, Sertçelik ile konuşmaya devam ederken asıl konusu olan işlemlerle ilgili beyan vermesi gerektiğini söyledi. Konusu olmayan işlemlerle ilgili geçiştirici cümleler kullandığını hatırlıyorum. Ş.D'ye kullanmış olduğum telefon üzerinden artık Sertçelik'le iletişime geçmemesini söyledim. Ş.D, de bana 'Senin telefonunla başladı, senin telefonunla bitsin' dedi. Üzerime iddia edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi bir baskı oluşturarak Serdar Sertçelik'in beyan vermesini istemedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında Şüphelilerle İletişim İddiası - Son Dakika

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