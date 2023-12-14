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Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı - Son Dakika
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Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı

Bartın'da bozayı ve yavrusunun, arı yetiştiricisi Hüseyin Erdem'e ait 10 kovanı parçaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Erdem, sağlam kalan 25 kovanını ayılardan korumak için evinin balkonuna taşıdı.

Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı
14.12.2023 - 10:07,
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BARTIN'da bozayı ve yavrusunun, arı yetiştiricisi Hüseyin Erdem'e (48) ait 10 kovanı parçaladığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Erdem, sağlam kalan 25 kovanını ayılardan korumak için evinin balkonuna taşıdı.

Ulus ilçesi Ulukaya köyü Budamış Mahallesi'nde 10 yıldır bal üreticiliği yapan Hüseyin Erdem, evinin 15 metre ilerisindeki arsaya 35 arı kovanı yerleştirdi. Önceki gece bölgeye gelen bozayı ve yavrusu 10 kovanı parçalayıp, peteklerdeki balı yedi. Ayıların kovanlara saldırı anları, üretici Erdem'in alana yerleştirdiği güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayı kameralardan izleyen Erdem, sağlam 25 kovanını ayılardan korumak için evinin balkonuna taşıyıp, durumu cep telefonuna kaydederek, Burası bizim 120 kovanımızın bulunduğu bir projeydi. Ayılar sayesinde boşaldı. Buralar hep arı doluydu. Burayı görmek isteyenler gelsinler baksınlar. Ama ayıların sahibi çokmuş, arıların sahibi yok. Bir tek ben varım, o yüzden Allah'a havale ediyorum. Ayılara ceza kesen hangi kurumsa gelsin benim arılarımı da yerleştirsin diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Hüseyin Erdem, Hayvanlar, Tarım, Çevre, Güvenlik, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı - Son Dakika
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