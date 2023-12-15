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Ayıları saldırısından kurtardığı kovanları evinin balkonuna taşıdı - Son Dakika
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Ayıları saldırısından kurtardığı kovanları evinin balkonuna taşıdı

Bartın'ın Ulus ilçesinde anne ayı ve 2 yavrusu tarafından arı kovanlarının büyük kısmı parçalanan üretici, kalan kovanlarını evinin balkonuna taşıyarak önlem aldı. Ayıların saldırısı sonucu zarar gören kovanları korumak için güvenlik kameralarını takip eden üretici, ayıların tekrar geldiğini fark etti. Üretici, arılığını yeniden onarmak ve kalıcı önlem almak için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Ayıları saldırısından kurtardığı kovanları evinin balkonuna taşıdı
15.12.2023 - 20:22,  Güncelleme: 20:24
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Ayıları saldırısından kurtardığı kovanları evinin balkonuna taşıdı

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde anne ayı ve 2 yavrusu tarafından arı kovanlarının büyük kısmı parçalanan üretici kalan kovanlarını evinin balkonuna taşıyarak önlem aldı.

Önceki gün ilçeye bağlı Ulukaya Köyünde meydana gelen olayda, kış uykusuna yatamayan ve ormanda yiyecek bulmakta zorlanan 2 yavru ayı ve annesi indikleri köyde Hüseyin Erdem'e ait arılığa girdi. Etrafı tellerle çevrili arılıkta yaklaşık 30 kovanı parçalayan ayılar, peteklerdeki balları yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay sonrası üretici gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Erdem, 60 kovandan geriye kalan sağlam haldeki 30 kovanını ayılardan korumak için evinin balkonuna taşıdı.

Erdem, yaşanan olayı güvenlik kamerasından gördüğünü söyleyerek, " Geldiğimizde anne ve 2 yavru ayı bize oldukça sorun yaşattı. Yaklaşık 60 civarında arı kovanlarımız anne ve 2 yavrusunun saldırısı sonucu büyük bölümü zarar gördü. Bizde sağlam kalan kovanları korumak için evin balkonuna taşıdık. Güvenlik kameralarını takip edince ikinci gün önce gelen ayıların yeniden geldiğini gördük. Biz gelince ormana kaçtılar. Neredeyse artık her gün geliyorlar. Ayıların saldırısı sonucu neredeyse yarı yarıya fire verdik. Kalan kovanlarımızı korumak için evimizin balkonuna taşımak zorunda kaldık. İnşallah kısa sürede arılığımızı yeniden onarak, kalıcı önlem almaya çalışacağız. Bunun için telleri yeniden çekerek elektrikle önlem alacağız. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız" dedi.

Kaynak: İHA
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Hüseyin Erdem, Bartın, Son Dakika

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