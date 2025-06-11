Pendik'te alacak verecek meselesinden çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen iş insanı Aykut Karagöz'ün cenazesi toprağa verildi.
Karagöz için Pendik Kurtköy Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.
Aykut Karagöz'ün cenazesi, kılınan namaz sonrası Kurtköy Mezarlığı'na defnedildi.
Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak'taki ofiste dün, inşaat işleriyle uğraşan Karagöz ile kalfa Hamza K. arasında alacak verecek meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.
Karagöz, silahla Hamza K'yi yaralarken, yaşanan arbedede silahı alan Hamza K. de Karagöz'ü vurmuştu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Karagöz, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Son Dakika › Güncel › Aykut Karagöz'ün Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?